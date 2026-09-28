ماذا قال المرشد الإيرانى عن أزمة مضيق هرمز ؟ اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 03:42 مساءً - قال المرشد الأعلى فى إيران مجتبى خامنئى ، إن" أعداؤنا لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من قواتنا وحماة مضيق هرمز، مضيفا أن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز".

أضاف مجتبى خامنئى ـ فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الإثنين، ـ إن العدو يرغب في أن يعيد بلادنا إلى أيام كانت حافلة بالذل والتبعية

أؤكد أن الأيام الماضية التي يتمنى عدونا العودة إليها قد مضت ولن تتكرر أبدا.

مقترح إيرانى لإعادة فتح مضيق هرمز

وكانت طهران تقدمت بمقترح عبر وسطاء إلى واشنطن تضمن خطوات تمهيدية تشمل وقف النار لمدة 7 أيام وفى نهاية المدة ستلتزم إيران بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بشكل كامل ، شريطة التزام واشنطن بالشروط التي أرسلتها طهران عبر الوسطاء عقب جلسة محادثات أجريت فى نيويورك.

ومن جانبه أكدج وزير خارجية إيران عباس عراقجى إن المرشد الأعلى مؤيد لهذا المفترح .

ترامب يرفض المقترح الإيرانى ويلمح لمفاوضات محتملة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وذلك غداة رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.وفقاً لموقع "أكسيوس"، و أشار ترامب إلى جولة مفاوضات محتملة هذا الأسبوع مع الجانب الإيراني، قائلاً: "أتوقع مزيداً من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، هم يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد إبرامه»، وفق موقع «أكسيوس».

وفي الوقت نفسه، لوح ترامب بإمكانية استئناف الضربات العسكرية ضد إيران؛ قائلًا "العودة للضربات العسكرية أمر ممكن لكنني ببساطة لا أريد أن قول ذلك"؛ مؤكداً تحقيق نجاح على الجبهتين العسكرية والاقتصادية ضد إيران؛ مشيرا إلى انتهاء خطر السلاح النووي الإيرانى بعد تدمير كامل قدرات إيران فى هذا المجال ؛ وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي.