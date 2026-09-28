الثالثة والنصف عصر اليوم .. مؤتمر صحفي لحسام حسن ومحمد هاني للحديث عن مواجهة جنوب السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 03:42 مساءً - يعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن ، برفقة محمد هاني، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل وتحديدًا فى الثالثة والنصف عصر اليوم.

وياتي هذا اللقاء الاعلامي لتسليط الضوء على آخر المستجدات والتحضيرات النهائية الخاصة بالمواجهة المرتقبة أمام منتخب جنوب السودان فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

حسام حسن يتحدث عن مواجهة جنوب السودان

ويتطرق المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر، للحديث عن الخطة الفنية والجاهزية البدنية لعناصر الفريق لتحقيق الهدف المنشود وإسعاد الجماهير المصرية، كما يستعرض رؤيته الفنية للمنافس، وأهمية حصد النقاط لتعزيز مسار المنتخب في المنافسات القارية القادمة.

ومن المنتظر أن ينقل محمد هاني خلال وقائع المؤتمر صورة واضحة عن حالة التركيز التام السائدة داخل معسكر الفريق لتحقيق الانتصار بعد التعادل في الجولة الأولى أمام أنجولا.

قائمة المنتخب المسافرة لجنوب السودان

وتضم قائمة المنتخب المسافرة لجنوب السودان، 23 لاعبا هم:

-حراسة المرمى مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي.

ـ الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد فتوح، وكريم حافظ.

-خط الوسط :مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن.

-الهجوم :عمر مرموش وحمزة عبد الكريم وأسامة فيصل.