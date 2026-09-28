الرئيس السيسي يفتتح النسخة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التقاط صورة تذكارية للسيد الرئيس والمشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين، ثم تفقد سيادته جانباً من المعروضات التي يقدمها المتحف الجيولوجي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات الافتتاح.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن برنامج الافتتاح تضمن عرض فيلم بعنوان "مصر.. من ذهب الماضي إلى مستقبل التعدين"، أعقبه إلقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة بهذه المناسبة، ثم كلمة السيد ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي". كما تم عرض فيلم تسجيلي عن منجم السكري، وشمل البرنامج كذلك كلمتي السيد دوج هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا - أفريقيا للمعادن والطاقة، والسيد روهيتش داوان، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن، أعقبهما عرض فيلم بعنوان (Open Blocks)، ثم كلمة السيدة نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والخامات بمجموعة البنك الدولي، والتي تلاها بث مباشر من عدد من مواقع التعدين المختلفة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس رحب في مداخلته خلال أعمال اِفتتاح منتدى مصر للتعدين بالحضور في النسخة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين؛ مؤكداً سيادته التزام الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تفقد بعد ذلك معرض مصر للتعدين، حيث تفضل سيادته بدايةً بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تفقد سيادته أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات: كابيتال دريلنج، والسويدي إليكتريك، وأنجلو جولد أشانتي.