ضبط شخصًا بالإسماعيلية لإدارة صفحة للترويج لبيع الأسلحة البيضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 03:42 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عنصر جنائي - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وضبط بحوزته (2 هاتف محمول «بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي»)، وتبين عدم حيازته لأسلحة بيضاء، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين، ونشر خلالها صورًا ومقاطع فيديو تحصل عليها من بعض المواقع الإلكترونية لإيهام راغبي شراء الأسلحة البيضاء بحيازته لها، وطلب مبالغ مالية منهم لجدية الحجز وغلق هاتفه عقب تحويل المبالغ المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.