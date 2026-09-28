ضبط (105) آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (105541) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة - مخالفة شروط التراخيص)، وفحص عدد (1022) سائقًا، تبين إيجابية عدد (44) حالة لتعاطي مواد مخدرة منهم.

كما واصلت حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (481) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (155) سائقًا، تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (6) محكوم عليهم بإجمالي (9) أحكام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.