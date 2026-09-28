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الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية لمقدمي الخدمة الصحية

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الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية لمقدمي الخدمة الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 03:42 مساءً - أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل فى برامج الدبلومات المهنية ، وبدء قبول دفعة جديدة من (الأطباء البشرييــن – أطباء الأسنان - الصيــادلــة – العلاج الطبيعـــى – بكالوريوس تمريض) للحصول على الدبلومات المهنية كالآتى : 

1- دبلومة الصحة والسلامة المهنية ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .

2- دبلومة إدارة المستشفيات ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .

3- دبلومة علم الصيدلة الجينية والطب الشخصى ( للأطباء البشريين والصيادلة )

4- دبلومة التحكم فى العدوى ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .

5- دبلومة التغذية العلاجية ( للأطباء – الصيادلة – العلاج الطبيعى )

6- دبلومة السكتة الدماغية والقسطرة التداخلية والأوعية العصبية ( للأطباء البشريين حاملى ماجستير طب

 المخ والأعصاب  ) .

7- دبلومة علاج الألم ( للأطباء البشريين حاملى درجة الماجستير والدكتوراة فى تخصصات 

" العظام - الريماتولوجى - الباطنة العامة - طب الأسرة - التخدير - علاج الألم " ) .

8- دبلومة الأبحاث الإكلينيكية ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .

9- دبلومة إدارة الجودة والإعتماد GAHAR ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .

10- دبلومة إقتصاديات الصحة ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .

11- دبلومة إدارة التمريض ( بكالوريوس تمريض) .

12- دبلومة الطب الصينى التقليدى ( للأطباء البشريين-العلاج الطبيعى ).

13- دبلومة التعليم الطبى ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ).

 

على أن تكون مدة الدراسة لكل دبلومة سنه ميلادية، وسيتم فتح باب التقديم من اليوم ولمدة شهر

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع التالى :

(https://www.mma.edu.eg/GraduateStudy.aspx?active=ins1 )

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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