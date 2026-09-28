الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية لمقدمي الخدمة الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 03:42 مساءً - أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل فى برامج الدبلومات المهنية ، وبدء قبول دفعة جديدة من (الأطباء البشرييــن – أطباء الأسنان - الصيــادلــة – العلاج الطبيعـــى – بكالوريوس تمريض) للحصول على الدبلومات المهنية كالآتى :
1- دبلومة الصحة والسلامة المهنية ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .
2- دبلومة إدارة المستشفيات ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .
3- دبلومة علم الصيدلة الجينية والطب الشخصى ( للأطباء البشريين والصيادلة )
4- دبلومة التحكم فى العدوى ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .
5- دبلومة التغذية العلاجية ( للأطباء – الصيادلة – العلاج الطبيعى )
6- دبلومة السكتة الدماغية والقسطرة التداخلية والأوعية العصبية ( للأطباء البشريين حاملى ماجستير طب
المخ والأعصاب ) .
7- دبلومة علاج الألم ( للأطباء البشريين حاملى درجة الماجستير والدكتوراة فى تخصصات
" العظام - الريماتولوجى - الباطنة العامة - طب الأسرة - التخدير - علاج الألم " ) .
8- دبلومة الأبحاث الإكلينيكية ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .
9- دبلومة إدارة الجودة والإعتماد GAHAR ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .
10- دبلومة إقتصاديات الصحة ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ) .
11- دبلومة إدارة التمريض ( بكالوريوس تمريض) .
12- دبلومة الطب الصينى التقليدى ( للأطباء البشريين-العلاج الطبيعى ).
13- دبلومة التعليم الطبى ( لجميع مقدمى الخدمة الصحية ).
على أن تكون مدة الدراسة لكل دبلومة سنه ميلادية، وسيتم فتح باب التقديم من اليوم ولمدة شهر
ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع التالى :
(https://www.mma.edu.eg/GraduateStudy.aspx?active=ins1 )