الطقس اليوم.. فرص أمطار ببعض المناطق ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 11:25 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، طقسا معتدل الحرارة رطبا فى الصباح الباكر، حارا رطبا نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة السبت 26 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 31، المحسوسة 33.

​الوجه البحري: العظمى 30، المحسوسة 32.

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27، المحسوسة 30.

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28، المحسوسة 31.

​شمال الصعيد: العظمى 33، المحسوسة 35.

​جنوب الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 40.

​الظواهر الجوية السبت 26 سبتمبر

​- شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء.

- ​فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (السلوم - سيدي براني - مناطق من الصحراء الغربية)) على فترات متقطعة.

- ​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

- ​اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من (45 إلى 70) كم/س وارتفاع الأمواج (2 إلى 3.5) متر.

​- فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.