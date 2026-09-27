الحرس الثورى الإيرانى يعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة بمضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز "ريموس 600" في مضيق هرمز، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد التوترات المتعلقة بالممر الملاحي الاستراتيجي.

ولم يصدر، حتى الآن، تأكيد أمريكي رسمي بشأن إعلان الحرس الثوري أو ملابسات الاستيلاء على المركبة، كما لم تتضح المهمة التي كانت تنفذها أو موقع العثور عليها بدقة.

ما هي "ريموس 600"؟

وتعد ريموس 600 مركبة ذاتية التشغيل تحت الماء، وليست غواصة مأهولة بالمعنى التقليدي، وتستخدم البحرية الأمريكية نسخة منها تحمل تسمية «Mk 18 Mod 2 Kingfish» في مهام تشمل مكافحة الألغام والاستطلاع والمسح تحت الماء. وتشير وثائق البحرية الأمريكية إلى نشر هذه المنظومات ضمن الأسطول الخامس منذ سنوات، بما في ذلك للعمل في منطقة الخليج.

ويمكن للمركبة العمل على أعماق تصل إلى نحو 600 متر، كما تسمح طبيعتها الذاتية بتنفيذ عمليات مسح واستطلاع تحت الماء دون وجود طاقم بشري على متنها.

تقارير سابقة عن العثور على المركبة

وكانت صور متداولة منذ 19 سبتمبر قد أظهرت مركبة يشتبه في أنها من طراز «ريموس 600» على الساحل الإيراني، فيما أشارت تقارير متخصصة إلى أن الظروف التي وصلت بها المركبة إلى الجانب الإيراني لم تكن معلومة، وأن الصور وحدها لم تثبت اعتراضها أو الاستيلاء عليها أثناء عملها تحت الماء. ولم يكن قد صدر آنذاك تعليق من القيادة المركزية الأمريكية يؤكد ملكيتها أو تفاصيل المهمة التي كانت تقوم بها.

ويكتسب إعلان الحرس الثوري أهمية إضافية في ظل التوتر المتصاعد في مضيق هرمز، خاصة أن هذا النوع من المركبات يمكن استخدامه في عمليات رصد الألغام ومسح قاع البحر والممرات الملاحية.

