مدبولى يطمئن على انتظام منظومتى الخبز والسلع التموينية وتوافر احتياجات المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 05:29 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينية، وموقف توافر السلع الأساسية والأرصدة الاستراتيجية منها، وجهود الوزارة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بحضور مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة.

وخلال اللقاء، اطمأن رئيس الوزراء على انتظام العمل بمنظومة الخبز المدعم، وتوافر الدقيق اللازم للمخابز بما يضمن استمرار عمليات الإنتاج وصرف الخبز للمواطنين بصورة منتظمة، مؤكدًا أهمية مواصلة المتابعة اليومية للمنظومة، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات قد تؤثر على انتظامها.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي موقف منظومة السلع التموينية، ومدى توافر السلع الأساسية المطروحة للمواطنين من خلال المنافذ المختلفة، حيث استعرض وزير التموين، فى هذا الصدد، جهود الوزارة لضمان انتظام عمليات الإمداد والضخ وتوفير الاحتياجات وفقًا لمعدلات الطلب، مع المتابعة المستمرة لموقف الأرصدة والكميات المتاحة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينية، مع توفير احتياجات المخابز من الدقيق، وضمان انتظام إتاحة السلع التموينية وصرفها للمواطنين، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية للحفاظ على استقرار المنظومة واستدامة الإمدادات.

وتطرق اللقاء، إلى موقف منظومة الدعم وبطاقات التموين، حيث استعرض وزير التموين الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمراجعة وتدقيق البيانات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

كما استعرض الدكتور شريف فاروق، خلال اللقاء، موقف أرصدة السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي، وجهود الوزارة لتأمين احتياجات السوق والحفاظ على معدلات آمنة من السلع الاستراتيجية، إلى جانب استمرار ضخ السلع بمختلف المنافذ ومتابعة حركة التداول والأسعار، بما يدعم استقرار الأسواق وتوافر احتياجات المواطنين.

وفى هذا السياق، أشار وزير التموين إلى مستجدات الموقف التنفيذى لمبادرة خفض أسعار السلع، التى تم إطلاقها فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة، موضحاً أنه تم مؤخراً إضافة 18 سلعة جديدة إلى قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، حيث يرتفع بذلك إجمالي عدد السلع المطروحة من 12 سلعة إلى 30 سلعة، وهو ما يأتي ضمن الجهود التى تستهدف زيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة، وتوفير مجموعة متكاملة من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين، وذلك تخفيفا للأعباء المعيشية، وتعزيزاً لاستقرار الأسواق.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بمواصلة المتابعة اليومية لمنظومتي الخبز والسلع التموينية، وموقف السلع الأساسية بالأسواق، والعمل على ضمان انتظام الإمدادات وتوافر السلع بالكميات المناسبة، مع استمرار الرقابة والمتابعة وسرعة التعامل مع أية شكاوى أو ملاحظات، بما يضمن انتظام حصول المواطنين على احتياجاتهم.