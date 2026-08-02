رئيس وزراء العراق يشدد على منع أى تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضى العراقية تجاه دول الجوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - شدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي، على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، فيما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار أي خروقات محتملة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، ترأس اليوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة".