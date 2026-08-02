رئيس وزراء العراق يشدد على منع أى تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضى العراقية تجاه دول الجوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - شدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي، على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، فيما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار أي خروقات محتملة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، ترأس اليوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة".
وأضاف، أن الزيدي شدد خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، ووجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة."
وتابع البيان، "كذلك فقد وجه الزيدي الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار".
وأشار إلى أن الاجتماع أكد جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطنا الإقليمي وتجدد التزامها الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقًا أو ممرًا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليتها لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".