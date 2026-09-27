«كلنا واحد».. ضباط أمن الجيزة يبادرون بسداد مصروفات دراسية لـ1000 طالب من غير القادرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 12:33 صباحاً - في إطار مبادرة «كلنا واحد» برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبداية عام دراسي جديد، بادر ضباط مديرية أمن الجيزة بسداد المصروفات الدراسية لعدد من الطلاب غير القادرين، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والتي قامت بحصر أعداد الطلاب الذين لم يقوموا بسداد مصروفاتهم الدراسية وتسليم الكشوفات لهم.

وقد تكفل الضباط بسداد المصروفات الدراسية لـ(1000) طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية من غير القادرين بعدد من القطاعات الجغرافية بالجيزة، وذلك عبر البريد المصري وفقًا لآلية الدفع المعتمدة.

كما توجه الضباط إلى عدد من المدارس لتسليم الإيصالات الخاصة بالسداد، في مشهد يؤكد على البعد الاجتماعي والإنساني في استراتيجية وزارة الداخلية، لتكتمل بذلك خطوات المبادرة وتصل المساعدة إلى مستحقيها لبداية عام جديد دون أعباء مالية.

هكذا تعمل وزارة الداخلية على تفعيل دورها الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من منطلق أن الأمن رسالة إنسان