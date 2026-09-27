مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للأقصى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 05:29 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن الإجراءات والقيود المشددة المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين، محذرة من تداعيات تلك الممارسات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما أعربت مصر عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والداعية إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية، وتؤكد ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية والتصعيدية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مجددة دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.