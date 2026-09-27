تقنيات لتعزيز التصريف اللمفاوي للصدر

التصريف اللمفاوي للصدر بيساعد في تقليل التورم والانتفاخ، وتصريف السوائل الزيادة والفضلات المتراكمة في انسجة الثدي، والنهاردة هنتعرف مع بعض على تقنيات وتمارين تنفس محددة، وروتين للتدليك الذاتي، لتحريك السوائل المتراكمة للعقد اللمفاوية السليمة.

التنفس الحجابي العميق :

الخطوتين دول تعمليهم قبل التدليك والتمارين.

- تحفيز الهياكل العميقة:

اي تمرين ابدأيه بانك تاخدي من ٤ - ٥ انفاس عميقة قبل وبعد التمرين، لعمل تغيرات في الضغط جوه الجذع للمساعدة على ضخ السوائل خلال المسارات اللمفاوية.

- توسيع البطن:

حطي ايد واحدة على بطنك، وخدي نفس بطيء من خلال الانف لحد ما تحسي بتمدد في بطنك وتحسي انها بتدفع ايدك، وبعدين احبسي النفس لمدة ثواني، وبعدها خرجيه ببطء من خلال الفم.

التدليك الذاتي للتصريف اللمفاوي :

- الضغط الخفيف:

اعملي ضغط خفيف جدا على سطح الجلد، مع الحفاظ على الايدين مفتوحين والصوابع مسترخية، واتجنبي الضغط على الانسجة العضلية او استخدام الزيوت او الكريمات.

- تجهيز المسارات :

ابداي بتنشيط العقد اللميفاوية المحيطة بعضمة الترقوة والعقد الابطية (في منطقة الابط) من خلال عمل تدليك من ٨ - ١٠ حركات دائرية خفيفة.

- تقنية منطقة الصدر العلوية :

بالنسبة للجزء العلوي من الصدر، حركي السوائل بالراحة من الجزء المصاب او المحتقن باتجاه الجنب السليم او الابط المقابل، باستخدام من ٥ - ١٠ حركات تدليك خفيفة.

- القسم الاوسط والخارجي :

وجهي السائل من منتصف الصدر من خلال عضمة القص (الجزء الامامي للصدر) واسحبي السائل من المنطقة الخارجية للصدر باتجاه الابط من الجهة نفسها.

- التصريف الكامل نحو الاسفل :

في حالات التورم الشديد، اختمي العملية بتوجيه السوائل لاسفل على جانب الجسم باتجاه العقد الليمفاوية في منطقة الاربية (منطقة التقاء اسفل البطن بالفخد العلوي)، باستخدام من ٥ - ١٠ حركات خفيفة. enhancing lymphatic drainage of chest

حركات خفيفة للجزء العلوي من الجسم :

- تدوير الكتفين :

اعملي حركة تدوير للكتفين للامام، وبعدين لاعلي، وللخلف، ولاسفل في حركات دائرية واسعة ١٠ مرات لتخفيف تشنج الصدر.

- تمرين ضم لوحين الكتف :

ضمي لوحين الكتف للخلف وللاسفل مع اخد نفس عميق لدفع الصدر للامام، وبعدين ارخي العضلات مع الزفير (كرري التمرين ١٠ مرات). تمارين التصريف اللمفاوي بالفيديو :

- فوايد التصريف اللمفاوي للصدر:

- تقليل التورم: بيساعد على تقليل التورم والانتفاخ، خصوصا بعد العمليات الجراحية.

- الوقاية من الوذمة اللمفاوية: بيمنع او يخفف من احتقان السوائل والوذمة اللمفاوية في منطقة الصدر والذراعين.

- دعم الشفاء: بيساعد على شفاء الجروح وسرعة التئام الانسجة بعد العمليات الجراحية او التجميلية.

- تنقية السموم: بيزود من كفاءة الجهاز اللمفاوي من خلال تصفية السوائل وطرد الفضلات والسموم.