أخبار اليمن : هزة أرضية تضرب الجند في تعز

هزة أرضية تضرب الجند في تعزسجلت محطات رصد ودراسات الزلازل والبراكين اليوم هزة أرضية خفيفة في منطقة الجند بمحافظة تعز.

وأوضح رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين محمد الحوثي، أن الهزة بلغت قوتها 2.1 درجة على مقياس ريختر، ووقعت عند الساعة 3:16 فجراً، على عمق 4 كيلومترات.

وأشار إلى أن الهزة تأتي ضمن النشاط الزلزالي الذي ترصده محطات المركز، مؤكداً استمرار متابعة ورصد النشاط الزلزالي في مختلف مناطق الجمهورية.

