تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 10:33 صباحاً - استقر سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، فى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وثبت سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري عند 51.73 جنيه للشراء، 51.83 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 51.73 جنيه للشراء، 51.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى عند 51.73 جنيه للشراء، و 51.83 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس 51.73 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع، وفى البنك المركزي المصرى 51.71 جنيه للشراء 51.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:

- 51.71 جنيه للشراء.

- 51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

- 51.73 جنيه للشراء.

- 51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

- 51.73 جنيه للشراء.

- 51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى القاهرة

- 51.73 جنيه للشراء.

- 51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

- 51.73 جنيه للشراء.

- 51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

- 51.72 جنيه للشراء.

- 51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

- 51.73 جنيه للشراء.

- 51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

- 51.69 جنيه للشراء.

- 51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

- 51.73 جنيه للشراء.

- 51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

- 51.73 جنيه للشراء.

- 51.83 جنيه للبيع.