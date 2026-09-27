إطلاق قافلة زاد العزة إلى غزة الـ284 بمحمولة 2794 طنا من المساعدات الغذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الرابعة بعد 280، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

مساعدات مصر إلى غزة

وتضمنت القافلة أكثر من 2,794 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، والتي شملت أكثر من 1,314 طنًا سلال غذائية ودقيق، ما يزيد عن 387 طنًا مواد إغاثية، وأكثر من 1,035 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.