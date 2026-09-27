أخبار اليمن : تعز: شهداء وجرحى بغارات على سوق بمفرق ماوية

تعز: شهداء وجرحى بغارات على سوق بمفرق ماويةاستشهد سبعة مواطنين واصابة 40 آخرون، في حصيلة أولية، جراء استهداف طيران العدوان السعودي محلات تجارية في سوق تعز المركزي في مفرق ماوية بمديرية التعزية.

وأفادت مصادر محلية بأن قصف العدو السعودي طال المحلات الواقعة في مفرق ماوية بالسوق المركزي، ما أسفر عن سقوط سبعة شهدا و40 جريحا في حصيلة أولية، إضافة إلى أضرار مادية واسعة في الممتلكات.

وتأتي هذه الجريمة لتُضاف إلى سجل النظام السعودي الملطخ بدماء اليمنيين، وسط استمرار استهداف الأعيان المدنية والأسواق الشعبية المكتظة بالسكان.

