أخبار اليمن : امتيازات للمستوردين عبر المنافذ البحرية في الحديدة

امتيازات للمستوردين عبر المنافذ البحرية في الحديدةأعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومصلحة الضرائب والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عن بدء تنفيذ امتيازات التخفيض للمستوردين عبر المنافذ البحرية في محافظة الحديدة.

وأوضح بيان مشترك صادر عن المؤسسة والمصلحة والجمارك والهيئة، أن الامتيازات المعلنة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، تحفيزًا للقطاع التجاري والصناعي بالاستيراد عبر المنافذ البحرية في محافظة الحديدة وتشجيعًا للمستوردين على تجنب الرسوم الباهظة وغير القانونية التي تفرض عليهم في المنافذ الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي ومرتزقته

وأشار البيان إلى ان امتيازات التخفيض من رسوم السفن والحاويات والضرائب والعوائد الأخرى في المنافذ البحرية بنسبة تصل إلى ٥٠ بالمائة لبضائع وسفن الحاويات ابتداءً من 1/10/2026م.

ودعا البيان الوكلاء الملاحيين والمستوردين إلى استغلال الامتيازات والتوجه نحو الاستيراد عبر المنافذ البحرية في محافظة الحديدة، ومراجعة مؤسسة موانئ البحر الأحمر أو مصلحة الضرائب والجمارك أو هيئة المواصفات والمقاييس، للتأكد من الشروط اللازمة للحصول على امتيازات التخفيض المعتمدة وفقًا للقرار المشترك الصادر من وزراء النقل والأشغال العامة، والمالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار.

