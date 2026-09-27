سيف زاهر: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر باتفاق مسبق مع أبو ريدة والتوأم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 12:33 صباحاً -

أكد الإعلامي سيف زاهر أن محمد صلاح قائد منتخب مصر غادر معسكر الفراعنة بناء على اتفاق مسبق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قبل انطلاق المعسكر.

وقال سيف زاهر خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت» إنه تواصل مع هاني أبو ريدة وحسام حسن للتأكد من الأمر، وأكدا له وجود اتفاق مسبق بشأن عدم مشاركة صلاح في مباراة جنوب السودان، وأن مغادرته المعسكر كانت معلومة للجميع.

وأوضح زاهر أن إبراهيم حسن أكد له أن قرار إراحة محمد صلاح جاء بسبب إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي، مشددا على عدم وجود خلافات بين قائد المنتخب والجهاز الفني.

وأضاف زاهر متسائلا: «لو كان منتخب مصر قد فاز أمس أمام أنجولا وشارك محمد صلاح حتى الدقيقة الأخيرة، هل كان سيعلو الحديث في هذا السياق؟».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هاني أبو ريدة أبلغه بأن محمد صلاح سيشارك مع المنتخب في المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن الرد على مختلف التساؤلات المتعلقة بالأمر سيكون عقب مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.