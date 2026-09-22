بعد تهديدات الاستحواذ.. ترامب يوقع اتفاقية أمنية بشأن جرينلاند.. تفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - أكد مسئول فى البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اتفاقية أمنية مع رئيسى وزراء الدنمارك وجرينلاند، فى حفل يقام بنيويورك اليوم الثلاثاء، خلال زيارته للمدينة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المسئول فى بيان لشبكة ايه بي سي: سيضفى القادة الثلاثة الطابع الرسمى على اتفاقيتهم الجديدة التى ستضمن أمن جرينلاند والولايات المتحدة والدفاع عنهما.

سيطرة دائمة على الأمن في جرينلاند

ترامب أعلن الجمعة الماضية، فى منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى، أن الاتفاقية تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى فى جرينلاند، ما يُلبى بشكل كامل جميع مخاوف الأمريكية العديدة.

ورغم أن الاتفاقية تبدو أقل من السيطرة الكاملة والشاملة التى طالب بها ترامب سابقًا، إلا أنها تمنح واشنطن القدرة على توسيع وجودها العسكرى فى الجزيرة.



قيود على استثمارات الخصوم

وقال مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية إن الاتفاقية تضمن صراحة للولايات المتحدة القدرة الكاملة على القيام بما تراه ضروريًا فى جرينلاند من أجل تأمين القارة الأمريكية والدفاع عنها

يأتى الإعلان بعد أشهر من تصاعد حدة خطاب ترامب، الذى هدد مرارًا بالسيطرة على الإقليم بذريعة الأمن القومى، ورفض استبعاد خيار الاستيلاء عليه بالقوة العسكرية، ما أدى إلى توتر العلاقات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، وأثار قلقًا بالغًا لدى سكان جرينلاند.



الخارجية الامريكية تكشف تفاصيل الاتفاق مع جرينلاند

وبموجب الاتفاقية، صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأنه «لا يحق إلا للولايات المتحدة وحلفائها القيام باستثمارات حساسة فى جرينلاند»، ما يلغى الوضع الراهن الذى كان يسمح لخصوم واشنطن بالاستثمار فى قطاعات حساسة دون تدقيق، رغم عدم وجود استثمارات أو وجود عسكرى كبير للصين أو روسيا حاليًا فى الجزيرة.

كما أكد أن الاتفاق سيظل ساريًا بالكامل «حتى لو أصبحت جرينلاند دولة مستقلة تمامًا».

وعقب إعلان ترامب، أصدرت حكومة جرينلاند ورئيسة وزراء الدنمارك بيانًا مشتركًا جاء فيه أن الأطراف الثلاثة سيوقعون اتفاقية لتعزيز الأمن فى منطقة القطب الشمالى وشمال المحيط الأطلسى دون تقديم تفاصيل محددة مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستخضع للإجراءات البرلمانية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.