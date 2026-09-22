«مش كل نسيان يعني زهايمر».. هيئة الدواء توضح أبرز العلامات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - أكدت هيئة الدواء المصرية أن ليس كل حالات النسيان تعني الإصابة بمرض الزهايمر، مشيرة إلى أهمية الانتباه إلى التغيرات المستمرة أو المقلقة التي قد تستدعي استشارة الطبيب، وذلك بالتزامن مع التوعية بمرض الزهايمر بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر.

وأوضحت الهيئة أن مرض الزهايمر هو حالة تؤثر تدريجيًا على الذاكرة والتفكير والقدرة على حل المشكلات، وقد تؤثر مع مرور الوقت على قدرة المريض على التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية.



علامات تستحق الانتباه

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن بعض العلامات قد تظهر لدى المصابين بالزهايمر، من بينها فقدان الذاكرة، وصعوبة التفكير أو حل المشكلات، إلى جانب صعوبة أداء بعض المهام اليومية.

وأكدت الهيئة أن ظهور تغيرات مستمرة أو مقلقة يستدعي استشارة الطبيب، بما يساعد على فهم الحالة والتعامل معها بالشكل المناسب.



المتابعة الدوائية مهمة لمرضى الزهايمر

وشددت هيئة الدواء المصرية على أهمية المتابعة مع الطبيب والصيدلي بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون أدوية، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية الخاصة باستخدام العلاج.

كما دعت الهيئة مقدم الرعاية أو المرافق إلى الحرص على إعطاء المريض أدويته في مواعيدها وفقًا للتوجيهات، بما يساعد على انتظام العلاج والالتزام بالخطة العلاجية المحددة للمريض.



الوعي بالمرض خطوة مهمة لدعم المصابين

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الوعي بمرض الزهايمر وفهم علاماته يمثل خطوة مهمة في دعم المصابين به، وتقديم الرعاية والتفهم اللذين يحتاجونهما.

وتأتي هذه الرسائل التوعوية في إطار اهتمام هيئة الدواء المصرية برفع الوعي الصحي لدى المواطنين، والتأكيد على أهمية الرجوع إلى الطبيب عند ظهور تغيرات مستمرة أو مقلقة، وعدم التعامل مع الأعراض بشكل عشوائي.