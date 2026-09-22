اطّلع على بعد وصول المحترفين.. مرموش وربيعة وحمزة عبد الكريم فى مران منتخب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:37 صباحاً - شارك عمر مرموش ورامى ربيعة وحمزة عبد الكريم فى مران منتخب مصر المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادا لمباراتى أنجولا وجنوب السودان فى تصفيات أمم أفريقيا 2027.

حمزة عبد الكريم حمزة عبد الكريم

ربيعة ربيعة

مرموش مرموش

موعد مباراتىّ مصر مع أنجولا وجنوب السودان

ويواصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن استعداداته لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و 29 سبتمبر ضمن مواجهات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 ، ثم ودية جنوب أفريقيا المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في العاشرة مساء الجمعة 25 سبتمبر 2026 باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، خاصة أنها تمثل ضربة البداية للفراعنة فى التصفيات، ويسعى المنتخب لاستغلال إقامة اللقاء على أرضه من أجل تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، فى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد جوبا في جنوب السودان.

وتمثل مواجهة جنوب السودان الاختبار الثاني للفراعنة خلال فترة التوقف الدولي، حيث يخوض المنتخب المباراة خارج ملعبه بعد أربعة أيام فقط من مواجهة أنجولا في القاهرة.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة مالاوي ذهابًا وإيابًا خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، قبل ختام مشواره في التصفيات خلال شهر مارس 2027 بمواجهتي جنوب السودان وأنجولا.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027، بعدما تم توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على مجموعات يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني إلى النهائيات.