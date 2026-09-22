التصديري للصناعات الكيماوية: توقعات بزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية 3 ملايين طن سنويًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:37 مساءً - أكد المهندس مصطفى شريف الحبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن معرض «صحارى» يمثل منصة مهمة لدعم القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، مشيرًا إلى أن المعرض يفتح المجال أمام الشركات المصرية للتواصل مع المستثمرين والمشترين من مختلف الأسواق.

وقال الحبلي، خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ38 من معرض «صحارى»، إن أهمية المعرض لا تقتصر على كونه ملتقى للمنتجين والمزارعين والمستثمرين، وإنما تمتد إلى دوره في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن صناعة الأسمدة تمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للزراعة والصادرات المصرية، مشيرًا إلى امتداد الصناعة في مصر لنحو قرن، وتنوع المنتجات بين الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية والكبريتية والمتخصصة والمركبة.

وأشار إلى وصول صادرات الأسمدة المصرية إلى أكثر من 100 دولة، بما يعكس اتساع قاعدة الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية.

استثمارات جديدة في صناعة الأسمدة

وكشف الحبلي عن وجود استثمارات جديدة في قطاع الأسمدة الفوسفاتية تستهدف تحويل الخامات المصرية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مشيرًا إلى مشاركة مستثمرين من دول من بينها الصين والهند، إلى جانب مستثمرين محليين.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في عدد من المشروعات يقدر بنحو 3 مليارات دولار، مع توقعات بزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بنحو 2 إلى 3 ملايين طن سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن زيادة الإنتاج تتيح توفير احتياجات السوق المحلية ووجود فوائض قابلة للتصدير، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول إلى المستهدفات التصديرية بحلول عام 2030.

وأكد أهمية استمرار تطوير الصناعة وتعميق القيمة المضافة للخامات المصرية، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتجات ويدعم مساهمة قطاع الأسمدة في الاقتصاد والصادرات.