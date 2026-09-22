صفات برج السرطان مميزاته وحبه وعمله وتوافقه مع الأبراج

يُعد برج السرطان أول الأبراج المائية، ويقع بين برجي الأسد والجوزاء، ويُقابل برج الجدي في الدائرة الفلكية، ويُوصف برج السرطان بأنه برج ليلي أنثوي خصب دلالة على العاطفة الجياشة، كما أنه يُعد من الأبراج التي يتحكم بها القمر، في هذا المقال تُقدم لكِ معلومات وافية وكافية تجيب عن جميع استفساراتك عن برج السرطان.

إليكِ فيما يأتي أهم صفات برج السرطان المرأة والرجل والطفل بالتفصيل:

صفات برج السرطان المرأة

من أهم ما يميز امرأة برج السرطان ما يأتي: [1]

القسوة التي يتخللها الحنان: وهذه الصفة تكون ملحوظة بشكل كبير على إناث برج السرطان، فهنّ يتمتعنّ بصفات متعاكسة يختلف ظهورها باختلاف الحالة التي تعيشها، والظروف المحيطة بها، حيث تُظهر امرأة السرطان الكثير من الانضباط أمام أسرتها وأصدقائها، كما لو أنها قاسية، بينما هي تكن لهم الكثير من العواطف.

وهذه الصفة تكون ملحوظة بشكل كبير على إناث برج السرطان، فهنّ يتمتعنّ بصفات متعاكسة يختلف ظهورها باختلاف الحالة التي تعيشها، والظروف المحيطة بها، حيث تُظهر امرأة السرطان الكثير من الانضباط أمام أسرتها وأصدقائها، كما لو أنها قاسية، بينما هي تكن لهم الكثير من العواطف. الولاء والانتماء: إذ تتمتع نساء السرطان بشكل لا يصدق من الولاء والإخلاص، فهنّ يملنّ بشكل كبير إلى تكوين عائلات ذات روابط وثيقة، ومسؤولية عالية تجاه الزوج والأبناء.

إذ تتمتع نساء السرطان بشكل لا يصدق من الولاء والإخلاص، فهنّ يملنّ بشكل كبير إلى تكوين عائلات ذات روابط وثيقة، ومسؤولية عالية تجاه الزوج والأبناء. الدبلوماسية والقيادة: حيث تحظى المرأة السرطان بصفات شخصية مميزة منها الاتزان والدبلوماسية والمرونة التي تجعل منها شخصاً قادراً على تحمل المسؤولية والوصول إلى مناصب قيادية.

حيث تحظى المرأة السرطان بصفات شخصية مميزة منها الاتزان والدبلوماسية والمرونة التي تجعل منها شخصاً قادراً على تحمل المسؤولية والوصول إلى مناصب قيادية. الابتعاد عن المشكلات: إذ إنها لا تحب التورط في أي نوع من المشكلات، وتميل إلى الخجل والحساسية الزائدة في بعض الأحيان.

إذ إنها لا تحب التورط في أي نوع من المشكلات، وتميل إلى الخجل والحساسية الزائدة في بعض الأحيان. الرومانسية العالية: تتمتع النساء اللاتي ينتمين لبرج السرطان بالرومانسية عالية والعاطفة المفرطة.

تتمتع النساء اللاتي ينتمين لبرج السرطان بالرومانسية عالية والعاطفة المفرطة. القلب قبل العقل: عادةً ما تُفضل امرأة برج السرطان تحكيم قلبها عن عقلها في جميع قرارات حياتها.

عادةً ما تُفضل امرأة برج السرطان تحكيم قلبها عن عقلها في جميع قرارات حياتها. الحدس القوي: تمتلك امرأة السرطان حدساً قوياً يجعلها تتوقع حدوث الأشياء قبل وقوعها، وتشعر بما لا يشعر به الآخرون.

تمتلك امرأة السرطان حدساً قوياً يجعلها تتوقع حدوث الأشياء قبل وقوعها، وتشعر بما لا يشعر به الآخرون. المثابرة والاجتهاد: تحرص امرأة برج السرطان على الاجتهاد في عملها، وكذلك المثابرة والاستمرارية حتى تصل إلى أهدافها.

تحرص امرأة برج السرطان على الاجتهاد في عملها، وكذلك المثابرة والاستمرارية حتى تصل إلى أهدافها. المزاجية العالية: تتميز امرأة السرطان بأنها متقلبة المزاج بصورة كبيرة.

صفات برج السرطان الرجل

من أهم ما يميز رجل برج السرطان ما يأتي: [4]

الخجل والحساسية: حيث يجب الحذر عند التعامل مع الرجل السرطان، وذلك نظراً لحساسيته الكبيرة في بعض الأمور.

حيث يجب الحذر عند التعامل مع الرجل السرطان، وذلك نظراً لحساسيته الكبيرة في بعض الأمور. الغموض والانطوائية: إذ يصعب التعامل مع رجل برج السرطان؛ حيث إن ظاهره لا يشبه باطنه.

إذ يصعب التعامل مع رجل برج السرطان؛ حيث إن ظاهره لا يشبه باطنه. القدرة على تحمل المسؤولية: يميل رجل السرطان إلى تحمل المسؤولية بشكل كبير مقارنة بغيره من الأبراج.

يميل رجل السرطان إلى تحمل المسؤولية بشكل كبير مقارنة بغيره من الأبراج. الوفاء والإخلاص: إذ إن رجال برج السرطان عادةً ما يكونون أوفياء إلى أصدقائهم وعائلاتهم.

إذ إن رجال برج السرطان عادةً ما يكونون أوفياء إلى أصدقائهم وعائلاتهم. العصبية والتوتر: أحياناً ما يميل رجل السرطان إلى العصبية والتوتر، ولكنه شخص مستقر وغير مزاجي بطبعه، فغالباً ما تكون عصبيته لسبب مقنع.

أحياناً ما يميل رجل السرطان إلى العصبية والتوتر، ولكنه شخص مستقر وغير مزاجي بطبعه، فغالباً ما تكون عصبيته لسبب مقنع. التهذيب والخصال النبيلة: يتمتع رجل برج السرطان بالكياسة والتهذب والكثير من الصفات النبيلة التي تظهر خلال تعاملاته اليومية مع المحيطين به.

يتمتع رجل برج السرطان بالكياسة والتهذب والكثير من الصفات النبيلة التي تظهر خلال تعاملاته اليومية مع المحيطين به. الحدس القوي: يتميز رجال برج السرطان بالحدس القوي، إذ إنهم يملكون الفطنة والقدرة على توقع الخبايا دون اللجوء للتفكير التحليلي.

صفات برج السرطان الطفل

من أهم ما يميز طفل برج السرطان ما يأتي: [4]

الهدوء ودقة الملاحظة.

الحساسية والعاطفة الشديدة.

القدرة على التعامل مع النقود.

العزلة والانطوائية.

المثابرة والاجتهاد.

من أكثر مميزات مولود برج السرطان ما يأتي: [2]

الإبداع: حيث يرى مواليد برج السرطان الأمور من زوايا مختلفة، ووجهات نظر أخرى تجعل منهم أشخاصاً مبدعين في حياتهم وأعمالهم.

حيث يرى مواليد برج السرطان الأمور من زوايا مختلفة، ووجهات نظر أخرى تجعل منهم أشخاصاً مبدعين في حياتهم وأعمالهم. العاطفة الفياضة: فمواليد برج السرطان يمتلكون عاطفة كبيرة تجذب الناس إليهم، وتسهل الوثوق بهم.

فمواليد برج السرطان يمتلكون عاطفة كبيرة تجذب الناس إليهم، وتسهل الوثوق بهم. الإخلاص: فإذا ما أحب برج السرطان أحداً فإنه يخلص لهذا الشخص ويهتم به، ويُقدره ولا يمكن أن يتخلى عنه.

فإذا ما أحب برج السرطان أحداً فإنه يخلص لهذا الشخص ويهتم به، ويُقدره ولا يمكن أن يتخلى عنه. الحدس: يتميز مواليد برج السرطان من الرجال والنساء بالحدس القوي، الذي يُمكنهم من الكشف عن نوايا وخبايا الأشخاص الذين يتعاملون معهم.

العائلة هي الأولوية دائماً لدى مواليد برج السرطان، ويظهر ذلك جلياً في تعاملهم الذي يتسم بالدفء والراحة في علاقاتهم الأسرية وحبهم وتفانيهم لأفراد عائلاتهم. [3]

وعادةً ما يكون مواليد برج السرطان على استعداد دائم للتضحية، وتجنب الاختلافات الشخصية مع أسرهم، كما أنهم يتمتعون بعاطفة كبيرة تجعل من علاقاتهم العائلية موطناً دافئاً على الدوام. [3]

تغلب على مواليد برج السرطان العاطفة الجياشة والمشاعر الدافئة، كباقي الأبراج المائية، حيث يميل الرجل والمرأة السرطان إلى تكوين علاقات مستقرة مبنية على الحب والإخلاص والوفاء والتضحية المتفانية للشريك والأسرة، التي تُعد على أول سلم أولوياته. [5]

كما أنه صاحب إحساس مرهف ورومانسية كبيرة، وهو بالرغم من بطئه في دخول العلاقات العاطفية، فإنه إذا أحب يُقدم كامل مشاعره إلى شريك حياته، ويمنحه الاستقرار والأمان لإنجاح علاقتهما. [5]

يبحث برج السرطان في حياته عن الأمان والاستقرار، ولذلك تجده ناجحاً في حياته المهنية، فهو من الأشخاص المثابرين الذين يعملون بجد واجتهاد، وينجزون جميع المهام مهما بلغت صعوبتها أو دقتها. [4]

ويعد مواليد برج السرطان من الأشخاص الذين يعشقون أعمالهم بشكل لا يُصدق، فإنهم إذا ما ارتاحوا لبيئة عملهم ونوعيته، سيكون من أكثر الأشخاص المبدعين والمطورين في مهنتهم. [4]

يتوافق برج السرطان مع عدد من الأبراج في علاقة الزواج، وهي كما يأتي: [5]

برج الثور: تكون العلاقة بين برج السرطان والثور علاقة طيبة، فكلاهما يبحثان عن الاستقرار والهدوء، ويرى برج السرطان في مولود برج الثور الصورة المثالية لتحقيق الذات بخطوات ثابتة وموثوقة، كما أنه ينجذب إلى الذوق العالي والإحساس الذي يتمتع به برج الثور.

تكون العلاقة بين برج السرطان والثور علاقة طيبة، فكلاهما يبحثان عن الاستقرار والهدوء، ويرى برج السرطان في مولود برج الثور الصورة المثالية لتحقيق الذات بخطوات ثابتة وموثوقة، كما أنه ينجذب إلى الذوق العالي والإحساس الذي يتمتع به برج الثور. برج العذراء: تُعد علاقة مواليد برج السرطان مع العذراء علاقة متكاملة، حيث إن استقرار وهدوء السرطان يكملان الشخصية المتوترة والدقيقة لبرج العذراء، وبالرغم من تناقض شخصيات البرجين، فإنهما يكونان متوافقين ومندمجين بشكل كبير، خصوصاً إذا كانا أزواجاً.

تُعد علاقة مواليد برج السرطان مع العذراء علاقة متكاملة، حيث إن استقرار وهدوء السرطان يكملان الشخصية المتوترة والدقيقة لبرج العذراء، وبالرغم من تناقض شخصيات البرجين، فإنهما يكونان متوافقين ومندمجين بشكل كبير، خصوصاً إذا كانا أزواجاً. برج الميزان: على الرغم من أن برج الميزان هوائي، إلا أنه يتمتع ببعض الانضباط العاطفي الذي يقدره برج السرطان، وعادةً ما تكون الشخصيتان في هذين البرجين متناقضتين بعض الشيء، إلا أنهما يتمتعان باندماج عالٍ على مستوى الصداقة، واندماج بدرجة متوسطة على مستوى الحب.

على الرغم من أن برج الميزان هوائي، إلا أنه يتمتع ببعض الانضباط العاطفي الذي يقدره برج السرطان، وعادةً ما تكون الشخصيتان في هذين البرجين متناقضتين بعض الشيء، إلا أنهما يتمتعان باندماج عالٍ على مستوى الصداقة، واندماج بدرجة متوسطة على مستوى الحب. برج الجدي: علاقة مميزة جداً تجمع ما بين برجي الجدي والسرطان فكلاهما يبحثان عن الاستقرار، وكلاهما يقدسان العاطفة والمشاعر والوفاء للشريك، وتعد العلاقة التي تجمع هذين البرجين من أكثر العلاقات تميزاً واستقراراً واستدامة على المدى البعيد.

علاقة مميزة جداً تجمع ما بين برجي الجدي والسرطان فكلاهما يبحثان عن الاستقرار، وكلاهما يقدسان العاطفة والمشاعر والوفاء للشريك، وتعد العلاقة التي تجمع هذين البرجين من أكثر العلاقات تميزاً واستقراراً واستدامة على المدى البعيد. برج العقرب: تتشابه الكثير من صفات برج العقرب مع برج السرطان، ما يجعل العلاقة بينهما جيدة، إلا أنها قد تصبح معقدة في بعض الأحيان، كون برج العقرب يميل إلى الجدال والمشاكل والظهور، بينما برج السرطان يميل إلى الهدوء والاستقرار.

قد يجد برج السرطان صعوبة كبيرة في التوافق مع بعض الأبراج التي تختلف عنه في الطباع وطريقة التفكير، إذ يميل السرطان إلى الحساسية والعاطفة والارتباط العميق بالأمان والاستقرار، بينما تميل بعض الأبراج الأخرى إلى الاستقلالية أو الصراحة الحادة أو حب المغامرة، مما قد يسبب توترًا في العلاقة. ويستحيل أن يتوافق برج السرطان مع كل من الأبراج الآتية: [5]

برج الحمل. قد تنشأ بينه وبين السرطان خلافات بسبب اندفاع الحمل ورغبته في المواجهة المباشرة، مقابل ميل السرطان إلى التحفظ والبحث عن الطمأنينة.

قد تنشأ بينه وبين السرطان خلافات بسبب اندفاع الحمل ورغبته في المواجهة المباشرة، مقابل ميل السرطان إلى التحفظ والبحث عن الطمأنينة. برج الجوزاء. قد يواجه السرطان صعوبة مع الجوزاء بسبب تقلبه وكثرة تغييره، في حين يحتاج السرطان إلى الثبات والوضوح العاطفي.

قد يواجه السرطان صعوبة مع الجوزاء بسبب تقلبه وكثرة تغييره، في حين يحتاج السرطان إلى الثبات والوضوح العاطفي. برج الأسد. قد يحدث بينهما اصطدام نتيجة حب الأسد للسيطرة والظهور، بينما يفضل السرطان التقدير العاطفي والاهتمام الهادئ.

قد يحدث بينهما اصطدام نتيجة حب الأسد للسيطرة والظهور، بينما يفضل السرطان التقدير العاطفي والاهتمام الهادئ. برج الدلو. قد تكون العلاقة مع الدلو معقدة لأن الدلو يميل إلى العقلانية والحرية، في حين يعتمد السرطان أكثر على المشاعر والارتباط الشخصي.

تتمحور نقاط ضعف برج السرطان حول عاطفته، ويتمثل ذلك فيما يأتي: [4]

الأنانية في الحب، إذ إن مواليد برج السرطان يميلون إلى حب التملك والغيرة الشديدة.

عدم الرغبة في المواجهة، فهم شخصيات هادئة لا تميل إلى الشجار والحوار بكثرة.

الخجل والحساسية الزائدة في العديد من المواقف.

الغضب والمزاجية في بعض الأحيان.

التعاطف بشكل كبير مع من حوله، والتأثر بمشاكل الآخرين.

الانطواء على النفس، والقلق من دخول علاقات الحب.

الكسل وعدم التطوير عند رجل السرطان.

من أبرز العيوب التي يتصف بها مولود برج السرطان ما يأتي: [4]

يميل برج السرطان إلى رؤية الجوانب السلبية في أغلب نواحي حياته، وقد يبالغ أحيانًا في توقع النتائج السيئة قبل حدوثها، مما يجعله أكثر حذرًا وترددًا في اتخاذ القرارات.

لا يستطيع برج السرطان التركيز على أمر معين لفترة طويلة، إذ قد يتشتت بسهولة بسبب تقلبات مزاجه أو انشغاله بالتفكير في أمور شخصية وعاطفية متعددة في الوقت نفسه.

يتسم مولود برج السرطان بعدم قدرته على التعبير عن مشاعره وكتمها عن الآخرين، فهو غالبًا يفضل الاحتفاظ بما يشعر به لنفسه، الأمر الذي قد يسبب له ضغوطًا داخلية ويؤثر في علاقاته مع من حوله.

هناك الكثير من المشاهير العرب والأجانب من مواليد برج السرطان، سنستعرض بعضاً منهم فيما يأتي:

يعد برج السرطان من الأبراج العاطفية الحساسة جداً، فإن أردتِ التعامل معه، عليك الحذر من أن تؤذيه، وتأكدي إن كسبتِ ثقة برج السرطان، فستعيشين استقراراً وأماناً لا مثيل لهما في علاقتكِ معه، ولمزيد من المقالات حول صفات الأبراج والتوقعات السنوية لكل برج وحظك اليوم يمكنك الاطلاع على قسم الأبراج على ليالينا.

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