تقارير صحفية: موجة جدل يفتعلها مورينيو بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:37 صباحاً - أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أثار موجة من الجدل عقب انتهاء مواجهة الديربي التي جمعت فريقه بغريمه أتلتيكو مدريد على ملعب «سيفيتاس ميتروبوليتانو».

ووفقًا لصحيفة «ElDesmarque» الإسبانية، فإن مورينيو لفت الأنظار أثناء مغادرته أرضية الميدان بعدما شوهد وهو يطأ بقدمه شعار نادي أتلتيكو مدريد المطبوع على الأرضية في المنطقة المؤدية إلى غرف الملابس، في تصرف يعكس حالة التوتر الشديدة التي أعقبت المباراة.

غضب عارم وقرارات تحكيمية تحت المجهر

جاءت هذه الواقعة في أعقاب خسارة ريال مدريد بنتيجة (2-1)، وهي النتيجة التي أثارت غضب المدرب البرتغالي بشكل ملحوظ بسبب ما اعتبره أخطاءً تحكيمية مؤلمة أثرت على سير اللقاء.

وظهر مورينيو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة وهو يحمل صورًا لبعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، مؤكدًا أن حكم اللقاء تغاضى عن إشهار البطاقات الحمراء في وجه عدد من لاعبي أتلتيكو مدريد نتيجة تدخلات عنيفة.

تباين في التصرفات واحترام التقاليد

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصرف جاء على عكس سلوك العديد من نجوم ريال مدريد، مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، فضلاً عن المدرب السابق تشابي ألونسو، الذين حرصوا في مناسبات سابقة على تفادي المرور فوق شعار الروخي بلانكوس احترامًا للتقاليد الرياضية المتعارف عليها.

يُذكر أن الواقعة حظيت بتفاعل واسع وعاصفة من الجدل عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها ألمحت إلى حالة الشحن الجماهيري والفني التي صاحبت أحد أكثر مواجهات الديربي سخونة هذا الموسم.