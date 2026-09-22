ضربة سرية ألغيت وجيش في خطر.. ترامب أمام أزمة مزدوجة في مواجهة الحوثيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - كشف مسؤولان أمريكيان أن قادة الجيش منقسمون حول ما إذا كان ينبغى على الرئيس دونالد ترامب التدخل فى الصراع الدائر مع الحوثيين المدعومين من إيران فى اليمن، فى وقت تتصاعد فيه الضغوط على واشنطن للتحرك عسكريًا.

طلب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من ترامب تدخل الجيش الأمريكي ضد الحوثيين، وهو طلب ازداد في الأيام الأخيرة مع تقدمهم السريع نحو محافظة مأرب التي تضم أكبر حقول النفط والغاز في اليمن.



انقسام داخل البنتاجون

يرى بعض القادة في وزارة الدفاع الامريكية ومسؤولي إدارة ترامب أن فتح جبهة عسكرية أخرى فى المنطقة فكرة سيئة، وسط مخاوف من تناقص مخزون الأسلحة الدفاعية والبعيدة المدى، مشيرين إلى أن الحوثيين لا يستهدفون السفن الأمريكية.

على الجانب الآخر، يدافع قادة عسكريون آخرون عن شن ضربات، قائلين إن على واشنطن المساعدة فى الرد على هجمات الحوثيين، معربين سرًا عن قلقهم من أن التقاعس عن التحرك بقوة أكبر يعد خيانة لحليف إقليمى مهم.

وكشف تقرير لشبكة ان بي سي، ان ترامب أمر بشن ضربات ضد الحوثيين حوالى الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، إلا أن الجيش أبلغ بإلغاء الأمر بعد الساعة الثانية ظهرًا من اليوم نفسه، وقال أحد المسئولان ان ترامب لم يستبعد الخيار العسكري مستقبلا



تحذير من مخاطر على القوات الأمريكية

وحذر قائد عسكرى أمريكى رفيع المستوى فى المنطقة من أن أى عمل ضد الحوثيين قد يعرض القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط ومهمة الحرب على إيران لمخاطر جسيمة، وأوضح أن القوات الأمريكية قادرة على تنفيذ المهمة ضد إيران وشن ضربات ضد الحوثيين معًا، مع الحد من بعض المخاطر.



ترامب يواجه مأزق مزدوج

يُبرز هذا الانقسام المأزق الذى يواجهه الرئيس الأمريكي، فلا تزال الولايات المتحدة منخرطة فى حرب إيران بدأها بنفسه وتكافح لإنهائها، وسط نقص فى الأسلحة الأساسية، وصرح سابقا بأنه يدرس إمكانية تصعيد الحرب مع إيران