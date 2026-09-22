الاعتدال الخريفى وقمر الحصاد الأبرز.. تفاصيل الظواهر الفلكية حتى آخر سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:29 صباحاً - كشف الدكتور أشرف تادرس ، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية الشهر الجارى .

ووتنشر صوت الأمة " تفاصيل الظواهر الجوية المرتقبة حتى نهاية الشهر بالتواريخ ، كما يلي :

23 سبتمبر:

- الاعتدال الخريفي (تساوي الليل والنهار).

24 سبتمبر:

- القمر عند العقدة الصاعدة.

26 سبتمبر:

- بدر شهر ربيع الآخر (قمر الحصاد)

- كوكب نبتون في التقابل مع الشمس

- اقتران عطارد و سبيكا (بعد غروب الشمس)

30 سبتمبر:

- اقتراب القمر من عنقود الثريا