الاعتدال الخريفى وقمر الحصاد الأبرز.. تفاصيل الظواهر الفلكية حتى آخر سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:29 صباحاً - كشف الدكتور أشرف تادرس ، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية الشهر الجارى .
ووتنشر صوت الأمة " تفاصيل الظواهر الجوية المرتقبة حتى نهاية الشهر بالتواريخ ، كما يلي :
23 سبتمبر:
- الاعتدال الخريفي (تساوي الليل والنهار).
24 سبتمبر:
- القمر عند العقدة الصاعدة.
26 سبتمبر:
- بدر شهر ربيع الآخر (قمر الحصاد)
- كوكب نبتون في التقابل مع الشمس
- اقتران عطارد و سبيكا (بعد غروب الشمس)
30 سبتمبر:
- اقتراب القمر من عنقود الثريا