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الاعتدال الخريفى وقمر الحصاد الأبرز.. تفاصيل الظواهر الفلكية حتى آخر سبتمبر

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الاعتدال الخريفى وقمر الحصاد الأبرز.. تفاصيل الظواهر الفلكية حتى آخر سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:29 صباحاً - كشف الدكتور أشرف تادرس ، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية الشهر الجارى .

 

ووتنشر صوت الأمة " تفاصيل الظواهر الجوية المرتقبة حتى نهاية الشهر بالتواريخ ، كما يلي :

 

23 سبتمبر:

- الاعتدال الخريفي (تساوي الليل والنهار).

 

24 سبتمبر:

 

- القمر عند العقدة الصاعدة.

 

26 سبتمبر:

 

- بدر شهر ربيع الآخر (قمر الحصاد)

- كوكب نبتون في التقابل مع الشمس

- اقتران عطارد و سبيكا (بعد غروب الشمس)

 

30 سبتمبر:

 

- اقتراب القمر من عنقود الثريا

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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