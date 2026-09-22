وزير التعليم العالي: التوسع في إنشاء مجتمعات جامعية ذكية يدعم تنافسية الجامعات المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:37 مساءً - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، أهمية التوسع في إنشاء مجتمعات جامعية ذكية ومتكاملة، بما يواكب متطلبات التعليم الحديث ويدعم البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال تفقده فرع جامعة الإسكندرية بمدينة برج العرب، المقام على مساحة تقارب 350 فدانًا، بحضور عدد من قيادات الجامعة.



مدينة جامعية ذكية متكاملة في برج العرب

واطلع الوزير خلال الزيارة على الرؤية المستقبلية لتطوير واستثمار فرع جامعة الإسكندرية ببرج العرب، بما يعظم الاستفادة من إمكاناته وأصوله، ويدعم موارد الجامعة وقدرتها على تطوير خدماتها التعليمية والبحثية.

واستعرض الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، نتائج دراسة الجدوى الخاصة باستثمار الفرع، موضحًا أن التصور المقترح يستهدف تحويله إلى مدينة جامعية ذكية متكاملة تمثل أحد مكونات خطة التوسع المستقبلية للجامعة.



فروع جامعات دولية ومستشفى جامعي

ويتضمن التصور إنشاء مدينة جامعية جديدة ومستشفى جامعي، إلى جانب مجموعة من المنشآت والمرافق التعليمية والبحثية والتكنولوجية المتطورة.

كما يشمل المشروع إقامة فروع لجامعات دولية، من بينها فرع لجامعة تامبير الفنلندية، بما يسهم في دعم تدويل التعليم واستقطاب الطلاب والباحثين من داخل مصر وخارجها، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية.



قنصوة: التكامل بين التعليم والبحث والابتكار

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة تحقيق التكامل بين المكونات التعليمية والبحثية والطبية والتكنولوجية للمشروع، بحيث تتحول المدينة الجامعية إلى بيئة متكاملة للتعليم والبحث والابتكار والتعاون الدولي، وليس مجرد مجموعة من المنشآت.

وأكد أهمية الالتزام بأحدث المعايير العالمية في التخطيط والتصميم والتنفيذ، مع مراعاة الاستدامة والتحول الرقمي وكفاءة استخدام الموارد، بما يضمن إنشاء مجتمع جامعي ذكي يواكب التطورات العالمية.



الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع

وأشار قنصوة إلى أن المشروع يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، والتوسع في البرامج والتخصصات الحديثة، واستقطاب الطلاب الدوليين وربط التعليم الجامعي باحتياجات التنمية.

وفي ختام الزيارة، وجه الوزير بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لمراحل تنفيذ المشروع، ومتابعة معدلات الإنجاز وفق خطة واضحة، لضمان تحقيق مستهدفاته التعليمية والبحثية والتنموية.