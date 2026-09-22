وزير التموين يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي إنشاء مركز متكامل للحبوب ومشروعات الأمن الغذائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة أولريش برونهوبر، رئيس قسم العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجستية في مصر.

جاء اللقاء خلال زيارة وفد بنك الاستثمار الأوروبي إلى القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، لمتابعة المشروعات القائمة ومناقشة المشروعات المقترح تنفيذها ضمن محفظة التعاون خلال عام 2027.

إنشاء مركز لوجيستي متكامل للحبوب

وتناول الاجتماع فرص التعاون في إنشاء وتطوير مركز لوجيستي متكامل للحبوب، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويرفع القدرات التخزينية، إلى جانب تحسين كفاءة عمليات تداول ونقل وتخزين السلع الاستراتيجية.

كما بحث الجانبان أوجه الدعم والتمويل التي يمكن أن يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي للمشروع، في ضوء أولويات التعاون بين مصر والبنك.

تعزيز البنية التحتية للأمن الغذائي

واستعرض وزير التموين عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب أولويات الوزارة للمشروعات المستهدف إدراجها ضمن محفظة التعاون مع البنك خلال عام 2027.

وأكد فاروق أهمية توجيه التعاون مع المؤسسات المالية الدولية نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التخزين واللوجستيات يمثل محورًا رئيسيًا لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وضمان استدامة توافر السلع الاستراتيجية.

بنك الاستثمار الأوروبي: دعم مستمر لمشروعات مصر

من جانبه، أكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على مواصلة وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، ودعم المشروعات المتوافقة مع أولويات التنمية في مصر، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجستية.

كما بحث الوفد فرص التعاون في المشروعات الجديدة المقترحة، إلى جانب متابعة المشروعات القائمة خلال المرحلة المقبلة.

وضم وفد البنك من المقر الرئيسي إنماكولادا مارتينيز، رئيسة وحدة المشرق العربي بقسم التوسع والجوار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكاتيكا هاجرولاهوفيتش، مسؤولة القروض بالقسم ذاته.