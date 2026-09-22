معاشات أكتوبر 2026.. الموعد الرسمي للصرف وقيمة الزيادة وأماكن الحصول عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:37 مساءً - يترقب ملايين أصحاب المعاشات والمستفيدين موعد صرف معاشات أكتوبر 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي بدأ صرفها اعتبارًا من يوليو الماضي، ضمن إجراءات دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية.



موعد صرف معاشات أكتوبر 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

ويتم صرف المعاشات خلال الشهر متضمنة الزيادة السنوية الجديدة التي تبلغ 15%، والتي بدأ تطبيقها مع معاشات يوليو 2026.



منافذ صرف معاشات أكتوبر

ويمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال عدة منافذ، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك.

المحافظ الإلكترونية.

وتأتي إتاحة أكثر من منفذ للصرف بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم وتقليل الزحام أمام منافذ الصرف.



زيادة المعاشات 2026

ويستمر تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، فيما تصل التكلفة السنوية للزيادة إلى نحو 70 مليار جنيه.

وبحسب البيانات الواردة، يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ودعم مظلة الحماية الاجتماعية.