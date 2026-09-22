الذهب يتراجع مع صعود الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم مع توقع الأسواق زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التشديد النقدي هذا العام إلى جانب إشارات مماثلة من بنوك مركزية كبرى أخرى، ما أدى إلى صعود الدولار.
وقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 4350.39 دولار للأوقية بعدما هبط في وقت سابق بأكثر من واحد بالمائة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 4322.19 دولار. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمائة إلى 4388.40 دولار.
كما ارتفع الدولار قليلًا مقابل سلة من عملات رئيسة، مواصلًا مكاسبه بعدما دفع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة العملة الأمريكية للصعود بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 66.14 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1803.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1306.93 دولار.
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