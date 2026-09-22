أخبار اليمن : العدو يقصف 4 محافظات بـ157 غارة وصاروخاً

العدو يقصف 4 محافظات بـ157 غارة وصاروخاً
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي المجرم استهدف بـ 157 غارة جوية وصاروخًا محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب.
وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن العدو السعودي المجرم وفي تصعيد كبير، استهدف محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب بـ 157 غارة جوية وصاروخًا من خلال طائراته الحربية نوع "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان.
وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان منذ بدء التصعيد بلغت 917 غارة وصاروخًا، مؤكدًا أن العدوان السعودي لن يمر دون رد بإذن الله.
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