وزير الخارجية يلتقي نظيره السويسري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:37 صباحاً -

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد إجنازيو كاسيس، وزير خارجية سويسرا، يوم الاثنين ٢١ سبتمبر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية السويسرية من تطور مستمر، في ظل مرور أكثر من ٩٠ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات السويسرية في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات البنية التحتية.

استعرض الوزيران مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات المتصلة بالملف الإيراني، والأزمة في اليمن، والتداعيات ذات الصلة على أمن المنطقة واستقرارها وأمن الطاقة وحرية الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وأكدا على ضرورة دعم الحلول السياسة للأزمات بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. وقد أعرب وزير الخارجية السويسري عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيداً بالدور الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية ومساعيها لاحتواء التوترات.