انطلاق منافسات بطولة المحافظات الثانية للرماية في عمران

انطلاق منافسات بطولة المحافظات الثانية للرماية في عمراندُشنت في صالة المدينة الرياضية بمحافظة عمران، منافسات بطولة المحافظات الثانية للرماية لفئات الشباب، والناشئين، والبراعم، بمشاركة 60 رامياً، التي ينظمها الاتحاد العام للرماية بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، وبتمويل صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.

وفي حفل التدشين، اعتبر نائب مدير مكتب الشباب والرياضة بعمران، مازن الماخذي، أن استضافة المحافظة للبطولة تمثل محطة نوعية تعكس الاهتمام باحتضان الفعاليات الرياضية، منوهاً بالدور الداعم لوزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء.

إلى ذلك، أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام للرماية - المسؤول المالي، حمير فرج، أن النسخة الثانية لبطولة المحافظات تترجم استراتيجية الاتحاد في قياس تصاعد الجاهزية الفنية للبراعم والناشئين والشباب في البيئات غير المركزية، مبيناً أن الاتحاد حرص على فرض منظومة تقييم دقيقة ومعايير تحكيمية صارمة تضمن العدالة المطلقة بين المشاركين، وتفرز بصدق المواهب القادرة على النقلة النوعية نحو المنتخبات الوطنية، لافتاً إلى أن التكامل المؤسسي بين الاتحاد ومكتب الشباب والرياضة بعمران مثّل نموذجاً ناجحاً في إدارة هذا الحدث بكفاءة فنية ولوجستية عالية.

ولفت إلى أن المنافسات تخضع لإشراف نخبة من الحكام المعتمدين وفق اللوائح الفنية الرسمية للعبة لضمان أعلى جودة في المخرجات التنافسية.

وتسعى البطولة الممتدة على مدى ثلاثة أيام إلى تنشيط الحراك الرياضي، وتوسيع قاعدة الممارسين للألعاب الفردية، وخلق بيئة تنافسية تسهم في صقل مهارات المواهب الواعدة.