ضبط القائمين على إدارة مخزن ومصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 03:33 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بإدارة 3 منشآت (مصنعين، ومخزن "بدون ترخيص"، كائنين بدائرة مركزي شرطة دمنهور وبدر بالبحيرة) لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية المغشوشة، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المنشآت المشار إليها، وأمكن ضبط القائمين عليها، وضبط بداخلها:

أكثر من 400 طن منتج نهائي ومواد خام لأسمدة زراعية ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية مغشوشة، ومصنعة من مواد مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.