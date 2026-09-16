ضبط مدير محل بالتجمع الأول لبيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - استمرارًا لجهود مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وضُبط بحوزته عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة مجهزة بنظام خاص لفك شفرات القنوات الفضائية «بدون ترخيص»، وعدد من القطع المستخدمة في استقبال الإشارة وربط الأجهزة بالإنترنت.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالمشاركة مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.