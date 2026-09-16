إبراهيم حسن يكشف برنامج معسكر منتخب مصر وموعد إعلان القائمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 05:41 مساءً - أعلن الكابتن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيتم الكشف مساء اليوم عن القائمة الرسمية للفراعنة استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني غداً الثلاثاء، الموافق 17 سبتمبر، بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، عقب الإعلان عن القائمة مباشرة اليوم 16 سبتمبر.

ويستهل الفراعنة مشوارهم الإفريقي بمواجهة منتخب أنجولا في الجولة الأولى يوم 25 سبتمبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتطير بعثة المنتخب إلى جنوب السودان يوم 27 سبتمبر على متن طائرة خاصة، تحضيراً لخوض مباراة الجولة الثانية أمام منتخب جنوب السودان يوم 29 سبتمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جوبا، على أن تعود البعثة إلى القاهرة في اليوم التالي مباشرة، 30 سبتمبر.

ويختتم المنتخب برنامجه بخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي.