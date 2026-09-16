الطقس اليوم.. ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة صباحا والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 10:37 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، ​​​استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة الأربعاء 16 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 37 - المحسوسة 39

​الوجه البحري: العظمى 36 - المحسوسة 38

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35 - المحسوسة 38

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 - المحسوسة 37

​شمال الصعيد: العظمى 39 - المحسوسة 41

​جنوب الصعيد: العظمى 45 - المحسوسة 46

​حالة الطقس الأربعاء 16 سبتمبر

​يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية الأربعاء 16 سبتمبر

- ​شبورة مائية: من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

- ​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً): على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

- ​فرص أمطار متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 10% تقريباً): على مناطق من (حلايب - شلاتين - جنوب أسوان - السلوم - سيوة - مطروح - جنوب سيناء) على فترات متقطعة.

- ​نشاط رياح أحياناً: تتراوح سرعتها من (30 إلى 33 كم / س) على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.

​- فرص مثيرة للرمال والأتربة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- ​السحب: فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.