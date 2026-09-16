وزير الخارجية ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى لبنان والمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 11:41 صباحاً -

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة يوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في لبنان، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدا رفض مصر الكامل لكافة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، مؤكدا أهمية انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١. كما أكد دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما تناول الاتصال مجمل التطورات الإقليمية المتسارعة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، فضلا عن انعكاسات التطورات في البحر الاحمر على أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود الدبلوماسية التى تبذلها مصر لتجنب اتساع دائرة التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.