قائد حرس الحدود: تنسيق أمني مع السعودية لتأمين الحدود وخليج العقبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 05:41 مساءً - قال قائد حرس الحدود المصرية اللواء أركان حرب أسامة داود، في تصريحات لقناة «الحدث» السعودية، إن القاهرة تنسق بشكل مستمر مع الجانب السعودي لتأمين الحدود المشتركة ومنطقة خليج العقبة، مشيرًا إلى عقد لقاءات دورية بين قوات حرس الحدود في البلدين وتبادل المعلومات الأمنية.

وأوضح قائد حرس الحدود، أن القوات المصرية تعاملت مع تحديات أمنية كبيرة في سيناء، وتواصل تأمين الحدود المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف أن مصر تمكنت من القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر حدودها، مع إحكام السيطرة على الاتجاه الغربي، إلى جانب تطوير خطط مواجهة عمليات التهريب والتسلل.

إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التنقيب العشوائي عن الذهب، في إطار جهود تأمين الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية.