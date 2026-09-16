أحمد حلمي: أحب العمل مع حمدي الميرغني وشريف منير

عبر الفنان أحمد حلمي عن سعادته بتكريمه في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح.

وقال أحمد حلمي في لقاء مع ET بالعربي: "المسرح تجربة مختلفة وبيمشي في دمي أنا خريج فنون مسرحية كان بقالي فترة منقطع عن المسرح وبعدين رجعت من 3 سنين بـ3 أعمال مختلفة وإن شاء الله قريبا في مسرحية رابعة".

وعن أكثر الفنانين الذين يحب العمل معهم على المسرح قال أحمد حلمي: "اشتغلت الـ3 مسرحيات مع حمدي الميرغني أنا بحب الشغل معاه هو كوميديان جميل، وبحب اشتغل مع شريف منير على المسرح".

وكشف أحمد حلمي أن الأفلام التي يعود بها لجمهوره بعد غياب ستصبح جاهزة للعرض قريبا وقال: "فيلم "حدوتة" إن شاء الله بيتجهز هو في المونتاج، وفيلم "أضعف خلقه" تقريبا في المراحل النهائية بتاعته المفروض الفيلمين يعتبروا جاهزين بس توقيتات عرضهم لسه معرفش أمتى".

على جانب آخر، تحدث أحمد حلمي عن تقديم الجزء الثاني من فيلم "سهر الليالي" موضحا حماسه الكبير له.

وفي لقاء مع ET بالعربي قال مازحا أنه لن يشارك في الجزء الجديد لأنه لا يسهر، مضيفا: "زمانا نايمين دلوقتي كبرنا كلنا مبقيناش نسهر".

وأوضح أحمد حلمي أن الفيلم يقوم ببطولته مجموعة جديدة من النجوم وأنه متحمس ليرى كيف سيظهر العمل: "هما بيعملوه بممثلين زملاء جداد ومتحمس للفكرة عايز أشوف بعد السنين دي سهر الليالي هيطلع إيه دا كلام ممكن يخوف تامر حبيب المؤلف بس هو قدها وقدود".

يذكر أن "سهر الليالي" من إنتاج عام 2003، بطولة حنان ترك، منى زكي، جيهان فاضل، علا غانم، شريف منير، أحمد حلمي، خالد أبو النجا، فتحي عبد الوهاب، من تأليف تامر حبيب ومن إخراج هاني خليفة.