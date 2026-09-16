أخبار اليمن : إنذار تطورات إلى أبناء الضالع وحضرموت

إنذار عاجل إلى أبناء الضالع وحضرموتجدّد محافظ حضرموت لقمان باراس، الدعوة لكافة أبناء حضرموت وعلى رأسهم المناصب والمشايخ ومقادمة القبائل، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية تجاه المخططات التي تستهدف تجنيد الشباب من أبناء المحافظة والزج بهم ضمن تحشيدات العدو السعودي.

وأوضح المحافظ باراس أن الزج بأبناء حضرموت في معارك خاسرة مع العدو السعودي، يهدّد أبناء المحافظة ويحاط بسلامة نسيجهم الاجتماعي وأمنهم واستقرارهم.

وأكد أن المخططات السعودية لزج المحافظة وأبنائها في أتون الصراعات لا تخدم سوى مصالح القوى الخارجية وتمدد المحتل على حساب مقدرات وأرض أبناء حضرموت.

من جهته، طالب القائم بأعمال محافظ الضالع عبداللطيف الشغدري، العقلاء من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بعدم الاستجابة لوكلاء وعملاء العدو السعودي في التحشيد والزج بأبنائهم في معارك خاسرة.

وحذّر من أن الرهان على العدو وأدواته لن يحقق لهم إلا الخسارة، وأن المصلحة الوطنية تقتضي العودة والوقوف إلى جانب أبناء وطنهم وشعبهم، مجدداً التأكيد على أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني ليست موجهة ضد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، وإنما ضد العدو السعودي الذي يتربص بكافة أبناء اليمن دون استثناء.

وأشار إلى أنه لا خوف على الجنوب من صنعاء، وإنما من المحتل الأجنبي الذي يتاجر بأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ويجعلهم وقودًا لحروبه، داعيًا النازحين للعودة إلى منازلهم، وعدم تصديق شائعات المطابخ الإعلامية السعودية والإسرائيلية.