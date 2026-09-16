داليا البحيري تكشف لأول مرة نتيجة عملية شد الوجه بعد 9 أشهر شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها أحدث تطورات إطلالتها بعد خضوعها لعملية تجميلية في وجهها قبل نحو 9 أشهر وذ إقرأ المزيد

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها أحدث تطورات إطلالتها بعد خضوعها لعملية تجميلية في وجهها قبل نحو 9 أشهر، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لطبيب التجميل الخاص بها على موقع "إنستغرام"، ظهرت خلاله وهي تستعرض النتيجة التي وصلت إليها بعد مرور عدة أشهر على إجراء العملية.

ووجهت داليا البحيري رسالة شكر وعرفان لطبيبها، معربة عن سعادتها بالنتيجة التي حققتها العملية، وقالت: "مبسوطة وممتنة ليك جداً وسعيدة بالنتيجة وبحب نفسي كل يوم أكتر وبتيجي تعليقات أن شكل طبيعي وصغرت ولم يظهر إنني خضعت لـ عملية تجميل". كما أكدت أن أكثر ما أسعدها هو وصولها إلى نتيجة طبيعية، خاصةً أنها كانت حريصة على عدم تغيير ملامحها.

وكانت الفنانة داليا البحيري قد أعلنت في فبراير الماضي خضوعها لعملية تجميلية، شملت تجربتها شد الوجه العميق، إلى جانب شد الرقبة والشفاه، وكذلك تجميل منطقة محيط العينين، وذلك في محاولة للتعامل مع علامات الإرهاق واستعادة مظهر أكثر حيوية.

وكشفت داليا البحيري وقتها عن أسباب اتخاذها قرار الخضوع لعملية شد الوجه، موضحة أنها لم تكن من الأشخاص الذين يفضلون تغيير ملامحهم، إلا أنها لاحظت خلال السنوات الأخيرة ظهور علامات الإرهاق بشكل أكبر في بعض مناطق الوجه.

وبعد خضوعها للعملية، ظهرت داليا البحيري في فيديو آخر تتحدث عن التغيير الذي لاحظته في ملامحها، مؤكدة أنها شعرت بأن مظهرها أصبح أكثر شبابًا، وقالت: "الناس بيقولولي اني صغرت مثل شكلي في فيلم سنة أولى نصب، وأنا أشعر أنني مازالت صغيرة".

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور لداليا البحيري في السينما من خلال فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي عُرض في أغسطس 2023، وشارك في بطولته مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، وساندي مراد. الفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.