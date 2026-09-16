رئيسا الإحصاء والإذاعة المصرية يبحثان سبل توسيع آفاق التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 04:33 مساءً - استقبل اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعبد الرحمن البسيونى رئيس الإذاعة المصرية، يرافقه رؤساء شبكات البرنامج العام، وصوت العرب، والشباب والرياضة، وبحضور اللواء مهندس توفيق عبد الرحيم قنديل نائب رئيس الجهاز، وعدد من قيادات الجهاز، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون القائم بين الجهاز والإذاعة المصرية وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك، في ضوء توجه الجهاز المركزي نحو تعزيز الشراكة الإعلامية مع مختلف المؤسسات الوطنية وترسيخ دوره في إتاحة البيانات الرسمية بصورة دقيقة وموثوقة، ودعم نشر الوعى الإحصائي.

وتقدم اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز، بالتهنئة إلى رئيس الإذاعة المصرية بمناسبة توليه مهام منصبه متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، مؤكدًا على تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون المثمر بين الجهاز والإذاعة المصرية .

تفاصيل اللقاء

وأوضح رئيس الجهاز، أن تعزيز التعاون مع الإذاعة المصرية يمثل فرصة مهمة للوصول بالبيانات الرسمية إلى مختلف فئات المجتمع، ونشر الوعي بأهمية الإحصاء ودوره في دعم التخطيط والتنمية .

وتناول اللقاء سبل تطوير أوجه التعاون القائم بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج اليومى، والمسابقة الإحصائية الرمضانية " مصر في أرقام " والتي تتم إذاعتهم عبر شبكة البرنامج العام، هذا إلى جانب بحث سبل الاستفادة بصورة أكبر من البيانات والإصدارات الإحصائية التي يصدرها الجهاز في إثراء المحتوى الإذاعي.

كما ناقش الجانبان التوسع في مجالات التعاون لتشمل شبكات الإذاعة المصرية المختلفة، وتقديم محتوى إحصائي متنوع يتناسب مع طبيعة جمهور كل شبكة، بما يسهم في تبسيط البيانات والمؤشرات وربطها بالقضايا والموضوعات التي تهم المواطنين.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجال نشر الثقافة والوعي الإحصائي، والتعريف بأهمية البيانات ودورها في فهم الواقع ودعم التخطيط وصنع القرار ، إلى جانب بحث دور الإذاعة المصرية في التوعية بالتعداد السكاني وأهدافه وأهميته ومراحله، من خلال تقديم رسائل إعلامية تصل إلى مختلف فئات المجتمع .

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن البسيونى رئيس الإذاعة المصرية على أن تنوع شبكات الإذاعة المصرية وانتشارها يتيح آفاقًا واسعة لتطوير التعاون مع الجهاز، وتقديم محتوى إعلامي يستند إلى البيانات الرسمية ويلبي اهتمامات مختلف فئات الجمهور.

وفى ختام اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتطوير التعاون القائم وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك ،بما يدعم نشر الوعى الإحصائى، ويعزز الاستفادة من البيانات الرسمية، ويسهم في التوعية بالتعــداد السكانى 2028 .