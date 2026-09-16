تأهل أرسنال وليفربول في كأس الرابطة

تأهل أرسنال وليفربول في كأس الرابطةتأهل فريقا أرسنال وليفربول إلى الدور الرابع من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعد فوزهما على إيبسويتش تاون 4- 2، وتوتنهام هوتسبير 3- 1 تواليا مساء الثلاثاء في إطار مباريات الدور الثالث.

ففي المباراة الأولى، تمكن فريق أرسنال من تخطي عقبة مضيفه إيبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويدين أرسنال بالفضل في فوزه إلى لاعبه الشاب ماكس دومان (16عاما) الذي سجل هدفين في الدقيقتين 7 و47، وصنع هدفا ثالثا لزميله الإسباني ميكيل ميرينو في الدقيقة 58، بينما كان نوني مادويكي قد سجل الهدف الثاني في الدقيقة 16.

في المقابل، سجل إيبسويتش تاون هدفيه عن طريق الألباني أنيس محمدي وتشوبا أكبوم في الدقيقتين 62، 90+1.

وفي المباراة الثانية، تغلب فريق ليفربول على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد بمدينة ليفربول.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 21، ثم عزز تقدمه بهدف ثان سجله الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 54، لكن توتنهام قلص الفارق بهدف كونور جالاجر في الدقيقة 69.

واختتم لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي ثلاثية ليفربول بهدف في الدقيقة 90+1، ليعمق جراح توتنهام الذي فشل في تسجيل أي هدف خلال أول أربع جولات في الدوري الإنجليزي.

وأقيمت ثلاث مباريات أخرى في الدور الثالث، حيث تأهل فولهام للدور الرابع إثر تغلبه على مضيفه وست هام يونايتد في ديربي لندني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل البرازيلي رودريجو مونيز والإسباني سيزار بالاسيوس، والنرويجي أوسكار بوب في الدقائق (13، 37، 78) أهداف فولهام، والبرازيليان فيليبي موراتو وبابلو فيليبي في الدقيقتين (16، 45+ 1) هدفي وست هام يونايتد.

كما تأهل فريق بيتربورو يونايتد إلى الدور الرابع أيضا بعد فوزه على ضيفه بارنسلي بركلات الترجيح (7- 6)، بعدما تعادل الفريقان اللذان يلعبان في دوري الدرجة الثانية (3 - 3) في الوقت الأصلي.

سجل كاميرون مسجيهان (2)، ورييس كليري (40، 74) أهداف بارنسلي، وهاري ليونارد (19) وداني أورميرود (27، 88) أهداف بيتربورو يونايتد.

وأخيرا، صعد فريق برينتفورد إلى الدور الرابع بعد فوزه على مضيفه ريدينغ أحد أندية دوري الدرجة الثانية، بهدفين مقابل هدف.

وسجل كالوم ويلسوم وفابيو كارفاليو في الدقيقتين 3، 45+1 هدفي برينتفورد، وبودي أوكونور في الدقيقة 72 هدف ريدينغ.