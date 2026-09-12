بيزيرا يعود للقاهرة.. جلسة حاسمة مع الزمالك تمهد لانتقاله إلى شباب الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 08:25 مساءً -

عاد البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم السبت بعد فترة من الغياب عن النادي وذلك تمهيدا لعقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء لحسم موقفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن المقرر أن يعقد بيزيرا اجتماعا مع مسؤولي الزمالك غدا الأحد لمناقشة مستقبله مع الفريق والوصول إلى قرار نهائي بشأن رحيله عن النادي في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج مصر.

وكان الزمالك قد تمسك بضرورة عودة اللاعب إلى القاهرة قبل بدء أي مفاوضات أو مناقشات حول مستقبله وهو ما التزم به بيزيرا بعدما عاد إلى القاهرة تمهيدا لحسم الملف بشكل رسمي.

وتأتي جلسة الأحد في وقت اقترب فيه الزمالك من التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بشأن انتقال بيزيرا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

واقتربت قيمة العرض الإماراتي من 6 ملايين دولار فيما يسعى الزمالك إلى الاتفاق على جميع تفاصيل الصفقة بما يضمن حقوق النادي قبل إتمام إجراءات الانتقال.

وتزداد أهمية حسم الصفقة مع اقتراب موعد غلق باب الانتقالات في الدوري الإماراتي بنهاية شهر سبتمبر الجاري وهو ما يدفع الأطراف المعنية إلى سرعة الانتهاء من التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب.

ومن المنتظر أن تحسم جلسة بيزيرا مع مسؤولي الزمالك غدا الموقف النهائي للاعب في ظل تمسكه بالرحيل ورغبته في خوض تجربة احترافية جديدة خارج مصر مع اقتراب انتقاله إلى شباب الأهلي دبي.