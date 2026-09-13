وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي على هامش قمة بريكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 09:37 مساءً -

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاحد 13سبتمبر، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة على هامش قمة البريكس فى الهند.

ناقش الوزيران عدداً من الملفات على رأسها العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى وسبل دفع أطر التعاون المؤسسي بين البلدين، بما يتماشى مع مستوى العلاقات الاستراتيجية بينهما.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الاخيرة، حيث تناولا الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الامن والاستقرار الاقليمي. وجدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الرافض بشكل قاطع لاي انتهاكات او اعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا على تضامن مصر الكامل مع المملكة ووقوفها بجانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.