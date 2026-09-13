وزير الخارجية يؤكد لنظيريه الروسي والإيراني أهمية احتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق الصراع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 09:37 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وذلك على هامش القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث تناول اللقاء جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.

تبادل عبد العاطي مع نظيريه الروسى والايرانى الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية تكثيف التحركات والاتصالات الدبلوماسية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، لاحتواء التصعيد والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع، والحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وضمان انتظام حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

هذا، وقد التقى عبد العاطى ايضا بشكل ثنائى مع عباس عراقجي وزير الخارجية الايرانى على هامش قمة البريكس، حيث دار نقاش حول التطورات فى المنطقة، وشدد الوزير عبد العاطى على أهمية خفض التصعيد خلال هذه المرحلة الحرجة وضرورة عدم استهداف الدول الخليجية الشقيقة، بما يسهم فى احتواء التوتر واستعادة الامن والاستقرار لجميع دول المنطقة.