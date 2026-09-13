صفا سليمان تكتب التاريخ.. برونزية جراند سلام المجر تفتح طريق أولمبياد 2028

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 09:37 مساءً - حققت صفا سليمان، لاعبة منتخب مصر للجودو، إنجازًا تاريخيًا بعدما حصدت الميدالية البرونزية في منافسات وزن فوق 78 كجم ببطولة جراند سلام الجودو المقامة في المجر، إحدى أقوى بطولات الاتحاد الدولي للجودو ضمن أجندة World Judo Tour.

وجاء تتويج البطلة المصرية بعد أداء قوي، نجحت خلاله في تحقيق الفوز على الكرواتية هيلينا فوكوفتش، بطلة العالم للناشئين، لتصعد صفا إلى منصة التتويج في واحدة من أهم البطولات العالمية.

وتكتسب الميدالية أهمية خاصة لكون جراند سلام المجر إحدى البطولات المرتبطة بمسار التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث تمثل النقاط التي حصدتها صفا خطوة مهمة في مشوارها نحو تحقيق حلم التأهل الأولمبي.

وباتت برونزية صفا إنجازًا استثنائيًا للجودو المصري، فهي أول ميدالية لمصر في بطولات الجراند سلام أو الجراند بري منذ عام 2019، كما أصبحت أول لاعبة مصرية في تاريخ الجودو للسيدات تحصد ميدالية في بطولات الجراند سلام.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الاتحاد المصري للجودو في تطوير المنتخبات الوطنية، ورفع مستوى الإعداد الفني والبدني والنفسي، إلى جانب زيادة الاحتكاك الدولي بأبطال العالم، بما يعزز فرص الجودو المصري في العودة بقوة إلى منصات التتويج العالمية.