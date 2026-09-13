"نيللي وشريهان 2" يفتقد 6 نجوم.. أبرزهم سمير غانم ودلال عبدالعزيز

تستعد النجمتان دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم للعودة مجدداً بشخصيتي "نيللي" و"شريهان" من خلال الجزء الثاني من مسلسل "نيللي وشريهان"، بعد نحو 10 سنوات من عرض الجزء الأول الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً عام 2016.

ومع عودة العمل المنتظرة في موسم رمضان 2027، تحمل النسخة الجديدة جانباً من الحنين والافتقاد، بعدما غيّب الموت 6 فنانين شاركوا في الجزء الأول، ولن يتمكنوا من الظهور مجدداً في الجزء الثاني.

يأتي الفنان الراحل سمير غانم في مقدمة الغائبين، بعدما ظهر في الجزء الأول بشخصية "مكاوي أبو الخير"، جد نيللي وشريهان، وشارك كضيف شرف في الحلقة الأولى والحلقة الأخيرة، وكانت الشخصية جزءاً أساسياً من اللغز الذي قاد أحداث المسلسل.

كما تغيب الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي ظهرت في الجزء الأول بشخصية "تيتة بطة" كضيفة شرف، وقدمت مع دنيا وإيمي عدداً من المشاهد الكوميدية التي لاقت تفاعلاً من الجمهور.

ومن بين الراحلين أيضاً الفنان عزت أبو عوف، الذي شارك في الجزء الأول بشخصية "عم محفوظ"، وظهر كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل.

ويفتقد الجزء الثاني كذلك الفنان محمود الجندي، الذي جسد شخصية "عم دهب"، وكان من الشخصيات المرتبطة برحلة نيللي وشريهان في البحث عن الكنز وحل الألغاز.

كما رحل الفنان أحمد حلاوة، الذي قدم في الجزء الأول شخصية "العم بندق – بنداري"، وكان من المشاركين في أحداث العمل.

وتضم قائمة الغائبين الفنانة لبنى محمود، التي ظهرت في الجزء الأول بشخصية "ماما ميمي"، لتكتمل قائمة الفنانين الستة الذين شاركوا في "نيللي وشريهان" قبل أن يرحلوا عن عالمنا.